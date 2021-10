¿Se va? Sterling coquetea con irse del Manchester City

El extremo inglés del Manchester City, Raheem Sterling, coqueteó con una posible salida del club de la Premier League y aseguró que está dispuesto a jugar en otra liga.

«Si hubiera la oportunidad de jugar en otro lado, estaría abierto a ello. En este momento, el fútbol es lo más importante para mí. Siempre he pensado que algún día me gustaría jugar fuera y ver si puedo con el reto», comentó el jugador en una convención en el Financial Times, que trata sobre negocios y fútbol.