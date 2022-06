¡Se va un grande! Marcelo se despide del Madrid

El histórico lateral brasileño del Real Madrid, Marcelo Vieira, hizo oficial este lunes, 13 de junio, su salida del cuadro blanco.

Marcelo, quien se despidió entre lágrimas, pone fin a su estadía en el Madrid tras 16 años y ofreció un discurso muy emotivo.

Vieira ofreció una rueda de prensa junto a los 25 títulos que ganó en el Madrid y estuvo acompañado por el presidente del club, Florentino Pérez; también el técnico italiano Carlo Ancelotti y algunos compañeros de equipo, tales como: Marco Asensio y Dani Carvajal.

«Quería agradecer al club, a los compañeros que he tenido (rompe a llorar), la suerte de jugar durante todos estos años, a los entrenadores, a los utileros que para mí son como familia, la gente que trabaja en la residencia, los miembros de seguridad, los que trabajan por detrás y hacen el trabajo sucio. Nosotros solo nos dedicamos a jugar al fútbol y para que lo hagamos bien, hay un trabajo por detrás que aprendí en el Real Madrid», resaltó el brasileño.

Tras estas palabras, Marcelo pidió que recordaran de buena manera este día, ya que él se siente orgulloso por la imagen que deja en el club.

«No es un día triste, es de alegría. Lloramos por las emociones y la memoria. Salgo con la cabeza alta, mi familia está muy orgullosa de mí. Soy un afortunado, todo lo he conseguido con trabajo, con talento y he tenido la suerte de tener a mi gente al lado. Miro los títulos y veo que he hecho lo que tenía que hacer», finalizó.