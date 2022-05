¿Se van o se quedan? De Jong y Memphis están en la cuerda floja del Barcelona

Frenkie de Jong y Memphis Depay expresaron su intención de seguir jugando en el Barcelona la próxima temporada, durante su concentración con la selección de los Países Bajos.

De Jong, pretendido por el Manchester United, del que ahora se hace cargo Erik ten Hag, su entrenador en los tiempos del Ajax, aseguró a Algemeen Dagblad y a ESPN que el club azulgrana es el club de sus sueños.

«Prefiero quedarme en Barcelona. El Barça es el club de mis sueños desde que era pequeño. Si otros clubes llaman cogeré la llamada, es algo que siempre se hace, pero no quiero hablar más de rumores. Me siento bien en Barcelona. ¿Contactos? No hay ningún acuerdo ni nada oficial».