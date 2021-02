Seedorf: «Los jóvenes se pierden cuando juegan contra sus ídolos»

El ex mediocampista holandés Clarence Seedorf declaró que muchos jóvenes futbolistas se pierden cuando juegan contra sus ídolos y no saben que hacer.

Es una ley de la vida que cuando un jugador empieza tiene que jugar contra futbolistas más experimentados; se debe tener una gran fortaleza física y mental para jugar contra jugadores con mas recorrido en el mundo del deporte.

Muchos salen airosos, pero la mayoría no puede con la prueba; está es una situación que hace que muchos talentos se queden en el camino, tal como lo explicó el ex mediocampista holandés, Clarence Seedorf.

«A lo largo de los años he visto como muchos jóvenes se pierden por completo debido a la presión de jugar contra sus ídolos, a la presión de cosas que no conocen y a la presión de querer rendir. Necesitas un equilibrio adecuado y muchos no lo tienen», declaró en entrevista par UEFA.com

Seedorf se dio a conocer cuando apenas tenía 16 años; fue en aquel recordado Ajax de Louis Van Gaal en donde junto a otros jóvenes talentosos fueron capaces de ganar una Champions, basados sobre todo, en la fortaleza mental de sus jugadores.

«Tenía 16 años cuando empece, estaba en forma, así que me atrevía a jugar en cualquier puesto. Era como una araña que tiene todo bajo control en la telaraña. Cuando era necesario defendía y cuando era necesario atacaba. Me limitaba a desempeñar mi papel en la telaraña», sentenció.