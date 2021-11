Selección de Bosnia expulsa a Miralem Pjanic por indisciplina

El centrocampista Miralem Pjanic fue expulsado de la selección de Bosnia por problemas disciplinarios, luego de haber sido visto bebiendo en fiestas nocturnas antes del partido contra Finlandia, que terminó con una derrota (1-3) y el adiós a las opciones de ir al Mundial Catar 2022.

Este anuncio se dio por medio de un comunicado de la Federación del Fútbol de Bosnia, que pronto fue borrado sin explicación.

OFFICIAL: Miralem Pjanić has been dropped from the Bosnian national team. He played 66 minutes vs Finland and was booed off for his poor display. #BIH 🇧🇦

Multiple news outlets reporting Pjanić was smoking hookah and drinking the night before the match.. Let a whole country down. pic.twitter.com/BbCeoa3ohz

— BH live 🇧🇦 (@BHlive_official) November 16, 2021