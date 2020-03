El fútbol italiano volvió a sufrir otra suspensión de un partido por el Coronavirus y esta vez fue uno de la Semifinal de la Copa Italia, entre Juventus y Milan.

La cuenta oficial de Twitter del equipo lombardo publicó un mensaje en el que se expresa la cancelación del encuentro contra la Juve, en el Juventus Stadium, y sin tener fecha de reprogramación confirmada.

«La Vuelta de la Semifinal #CoppaItalia ha sido pospuesta oficialmente hasta una fecha posterior. El partido de mañana se canceló oficialmente: la fecha reprogramada aún no se ha definido».

⚠ #JuveMilan ⚠

Tomorrow’s match officially called off: the rescheduled date has yet to be defined

Il ritorno della Semifinale di #CoppaItalia è stato ufficialmente rinviato a data da destinarsi

— AC Milan (@acmilan) March 3, 2020