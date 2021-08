“Ser entrenador de la selección es como dirigir un país”

Después del haber perdido la final de la Copa Oro, el ex jugador de la Selección Mexicana, Hugo Sánchez, se mostró en total desacuerdo por la continuidad que se le ha dado a Gerardo ‘Tata’ Martino.

En el programa ‘Fútbol Picante’, el presentador Hugo Sánchez comentó sobre la derrota de México en la Copa Oro, acusando a ‘Tata’ que debería renunciar. “Le tiene que dar vergüenza y debería presentar su renuncia. Debería decir ‘no estoy capacitado para dirigir a la Selección Mexicana por lo que pasó conmigo y con Funes Mori’, porque no funcionó traer a Funes Mori”, comentó Sánchez.

El ‘Pichichi’ del Real Madrid también fue enfático en su decisión, además, es recurrente su postulación a dirigir de nuevo a México. Sin embargo, Hugo Sánchez es creyente que la selección debe dirigirse solo por mexicanos.

“Si no me respetaron a mí, que soy mexicano y soy lo que soy en el fútbol mexicano, ¿por qué sí a los extranjeros y a los mexicanos no? Ya está bien. Me querían borrar del mapa, pero bueno… Vivan los extranjeros y no nos apoyamos los mexicanos y ahí está la muestra una vez más”, añadió.

Además de las críticas futbolísticas, cerró con la importancia de dirigir en México por parte de cualquier técnico. “Para dirigir la selección mexicana, es de tanta magnitud, que es como dirigir un país. No nos puede dirigir un extranjero”, comentó.

Una las opiniones que sumó Hugo Sánchez, es que no se le ha permitido dirigir, aunque fue desafiante con su discurso. “Yo tengo ‘los tamaños’ más grandes que él, como jugador, como técnico”, concluyó.

Hay que recordar que Hugo Sánchez fue despedido en su momento por no haber dado resultados, aunque logró la Copa Oro y también un tercer puesto en la Copa América de Venezuela en 2007.