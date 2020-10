Sergiño Dest desata la polémica: «No fue penalti»

El lateral del FC Barcelona, Sergiño Dest, quien disputó este sábado su primer Clásico en el Camp Nou, desató la polémica al declarar que “no fue penalti” la acción que derivó en el segundo gol del Real Madrid.

“No fue penalti. Pero yo me tengo que dedicar a jugar y no es mi trabajo opinar sobre estos temas”, dijo el futbolista en declaraciones para Movistar+.

Por otro lado, el derecho añadió: “hemos tenido oportunidades para empatar o ganar y hemos sabido reaccionar rápido al primer gol del Real Madrid, pero no ha sido suficiente”.

Tras la derrota, Dest confía en que su elenco levantará cabeza para encarar el próximo duelo, que será ante la Juventus FC de Turín, correspondiente a la segunda jornada de la UEFA Champions League.