Sergio Ramos hace historia con España

Tras marcar un doblete ante Ucrania, con la selección de España, el defensor Sergio Ramos se convirtió en el zaguero con más goles en todas las selecciones del mundo.

Ramos, quien llegó a 23 dianas en 171 partidos, logra una hazaña única y se convierte en un gran ejemplo para las defensas que vienen en formación.

Su primer gol, ante los dirigidos por Andriy Shevchenko, llegó desde el punto penal; mientras que, el segundo fue un testarazo para ser el tercer tanto para los suyos en el cotejo.

“Puede conseguir muchas más cosas con la selección y ser el líder que nos acerque a volver a conquistar cosas”, dijo el entrenador Luis Enrique sobre el capitán de la escuadra.

“Desde que vine a la primera concentración con Sergio he encontrado a un líder, no solo de palabra si no con ejemplo dentro y fuera del terreno de juego. Un ganador, muy exigente, un ejemplo con su estilo de vida. Es muy fácil tener un capitán como él. Solo suma, es el referente de la selección y sabe que la exigencia está al máximo”, añadió.