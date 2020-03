Sergio Ramos pudiera disputar la vuelta ante el Manchester City pese a expulsión

El capitán del Real Madrid, el zaguero Sergio Ramos, aspira que su club apele la sanción que recibió en el partido de ida del duelo de octavos de final contra el Manchester City en el estadio Santiago Bernabeu.

La finalidad de Ramos es tener la posibilidad de disputar el compromiso de vuelta previsto para el próximo 17 de marzo. El Real Madrid estudió en un primer momento presentar un recurso por la expulsión de Ramos, no obstante, el recurso aún no se ha trasladado a UEFA, que todavía no ha publicado las sanciones de la ida.

«La posibilidad que pueda haber de recurrirla (la expulsión) por parte nuestra se hará. Por mí, por supuesto que se recurra, cualquier porcentaje que haya por jugar ese partido supongo que el Real Madrid lo aprovechará y yo meteré un poco de presión para que se haga», aseguró Ramos.