La posible salida de Arthur y la llegada de Pjanic ha generado demasiada interacción en redes sobre si es o no bueno esa operación para el Barcelona. Ante tal situación, el técnico de conjunto catalán, Quique Setién, habló sobre las probable salida del mediocampista brasileño.

«No es el primero ni el último jugador que ficha con unas grandes ilusiones y expectativas y al final no fructifican por lo que sea. No sé si va a pasar con Arthur o no, pero le pasa a muchos equipos y a muchos jugadores. Nunca sabremos si está bien hecha la operación o no», comentó Setién en la rueda de prensa previa al partido de Liga de este sábado ante el Celta de Vigo.

El entrenador azulgrana afirmó estar satisfecho con el rendimiento de Arthur en su tiempo al frente del equipo, pero reconoció que quizás le falto un poco más de «continuidad» en el juego.

«Es verdad que ha habido cosas que le hemos tenido que ir recalcando y ha tratado hacerlas por todos los medios. No es fácil cambiarle a un futbolista cosas que otros entrenadores le han dicho que estaban muy bien. Le ha faltado un poco de continuidad pero va en el buen camino»

Con respecto a la posible salida del centrocampista, Setién dijo que, pese a los rumores, el club no le ha informado al respecto.