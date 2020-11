Setién: «Messi es un jugador difícil de gestionar»

El ex entrenador del Barcelona, Quique Setién declaró que estar al frente del Barcelona es complicado y aún más complicado es dirigir a Messi.

Quique Setién estuvo poco más de medio año al frente del Barcelona, siendo despedido tras la estrepitosa derrota ante el Bayer Munich; una etapa en la que el entrenador llegó con muchas expectativas y se fue con muchas culpas.

Ya fuera del cuadro catalán, el entrenador señaló lo difícil que fue esa etapa, pero sobre todo, recalca lo extremadamente complicado que es gestionar al mejor jugador del equipo, el argentino Lionel Messi:

«Hay jugadores que no son fáciles de gestionar y entre ellos está Messi. ¡Y quien soy yo para cambiarlo! En el club lo han aceptado así durante años, no ha cambiado nada, yo no lo iba a conseguir», declaró el entrenador en entrevista para el diario El País.

A su llegada al club, al afición lo acogió con entusiasmo debido a su estilo de juego y se pensaba que el club podría volver a ser el de tiempos de Guardiola; no obstante, el entrenador tiene en claro que fue muy difícil poner en práctica sus ideas:

«Cuando firmas por el Barcelona sabes que las cosas no serán fáciles. La realidad es que no he podido ser yo, ni hice lo que tenía que hacer. No pude tomar decisiones drásticas, aunque tampoco hubiera arreglado nada».

Finalmente, el entrenador señaló que en este momento, tiene muy pocas ganas de volver a dirigir: «No tengo muchas ganas de entrenar. Estoy a gusto en casa, con el mar, con las vacas famosas. Ya pase el luto», sentenció.