Setién se pronunció sobre el lío entre Abidal y Messi

El entrenador del Barcelona Quique Setién, se pronunció sin darle tanta importancia a la crisis que hay dentro del cuadro blaugrana luego del cruce que hubo entre Lionel Messi, y el secretario técnico, Eric Abidal.

«En todos los clubes del mundo hay problemas. Messi ya tiene la experiencia y al capacidad suficiente para decidir las cosas que tiene o no tiene que hacer. Yo no me voy a meter en la vida de Messi ni en la de nadie», comentó el estratega.

La polémica inició luego de unas palabras de Abidal sobre el motivo de la destitución de Valverde, responsabilizando a los jugadores, ante eso, el capitán salió en nombre del grupo y lo acusó de ensuciar al vestuario con esas declaraciones.