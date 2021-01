«¿Si creo en el scudetto? Creo en Zlatan», dice Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic tras dos meses de baja con un doblete que le dio la victoria 0-2 al Milan de visita ante el Cagliari.

Ibrahimovic, de 39 años de edad, ha disputado ocho jornadas en las que anotó 12 goles, un rendimiento atípico para jugadores de su edad.

Luego del triunfo frente al Cagliari se mostró ante las cámaras de ‘Sky Sport’ más sonriente que nunca: «¿Si creo en el Scudetto? Creo en mí, en Zlatan».

Además aseguró que con la llegada del croata Mario Mandžukic ahora serán «dos los que les dan miedo a los rivales». También bromeó sobre su renovación.

«Ahora todo depende de Maldini. Yo aquí estoy feliz, este regreso me ha cambiado mucho. Me desafían para ver el que corre más, yo no me rindo y les demuestro que puedo hacerlo como ellos. Hasta ahora lo hicimos bien, ahora viene lo difícil», agregó.