¡Sigue la polémica! Gueye deberá explicar su negativa a vestir camiseta con la bandera LGBTIQ

Idrissa Gueye, jugador del París Saint-Germain, deberá comparecer ante el Comité de Ética de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), tras su negativa a vestir una camiseta de su equipo con la bandera multicolor durante la jornada internacional contra la homofobia.

El futbolista alegó motivos personales para no participar el pasado sábado en el duelo liguero de su equipo en Montpellier, lo que provocó una gran polémica ante la sospecha de que lo hiciera por el motivo multicolor incluido en la camiseta para ese partido.

Y a une saison où fallait porter un brassard avec les couleurs et Cavani falcao lopes Fekir etc etc ils ont été absent pour le match personne a rien dit hein c’est une dinguerie https://t.co/nwIGMhYaJA

— Lino Versace (@Kaara75) May 16, 2022