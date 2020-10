Simeone rompe el silencio: «No hablé con Kondogbia»

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, rompió el silencio y aseguró que no ha tenido ningún contacto con el mediocampista del Valencia CF, Geoffrey Kondogbia.

“No hablé con Kondogbia. Y no hablo de los chicos que no están con nosotros”, dijo el argentino durante una rueda de prensa telemática.

De esta forma, el estratega aclaró la situación sobre el fichaje del mediocampista, que en las últimas horas de volvió viral por sus acusaciones en contra del Presidente del Valencia.

Kondogbia es uno de los nombres que maneja el cuadro rojiblanco para sustituir al ghanés Thomas Partey, quien fue traspasado al Arsenal FC de la Premier League por 50 millones de euros.

“El club siempre maneja todas las posibilidades y situaciones, que sí las hay en cuestión de mejorar a la plantilla bienvenido sea. Y ya de ese terreno me alejo un poco. Me intereso en 22 días, siete partidos e importantes todos”, finalizó.