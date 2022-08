Simeone rompe el silencio y habla sobre el futuro de Griezmann

El director técnico argentino Diego Pablo Simeone, quien está al mando del Atlético de Madrid, reveló su deseo con el atacante francés Antoine Griezmann, luego de varios rumores sobre su futuro.

Al final de la temporada, el Atlético deberá pagar 40 millones de euros si Antoine llega a disputar 45 minutos en 50% de los partidos del club en la campaña.

“Hasta que no cierre el libro de pases, los futbolistas van a estar inquietos, con ganas siempre de pensar si no juega en un equipo por ahí va a jugar en otro, pero puede que se vaya a otro y no juegue. Es delicado lo que se piensa. Cuando termine el libro de pases empieza otra película. Tendrán que hacer un esfuerzo enorme para poder jugar dónde están”, añadió.