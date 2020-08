Simeone ya juega la eliminatoria de Champions: ‘Ganar no es importante sino lo único’

Diego Pablo Simeone habló en rueda de prensa antes del duelo de 4tos de final de Champions entre el Atlético de Madrid y el RB Leipzig alemán en el estadio Jose Alvalade de Lisboa. El técnico colchonero no pierde el foco y solo piensa en superar al equipo germano para estar en semifinales.

«Queremos que los futbolistas lleven al partido con claridad para hacer daño. Es una competición muy bonita y estamos ilusionados. Ganar no es importante, sino lo único que hay en un partido como este», señaló el entrenador argentino desde la capital portuguesa.

«Mañana jugamos ante un equipo que juega muy bien y con un entrenador que trabaja bien. Ha tenido resultados similares a los nuestros».

Al ser preguntado sobre las posibilidades de su equipo de ganar una Chamoions que se le ha resistido históricamente a los rojiblancos, el Cholo no se deja llevar por la euforia:

«Eso a mí no me corresponde, solo pienso en preparar el partido de mañana que será difícil y con un gran entrenador. Ya la victoria ante el Liverpool no es referencia porque el entusiamo ya pasó con el tiempo y quedó muy lejos«.

En relación a las bajas del argentino Ángel Correa y del croata Sime Vrsalijko, que dieron positivo por coronavirus y no viajaron a Portugal, Simeone argumentó: «Sime jugó su último partido dejándose todo y Correa también es todo corazón. Esperamos volver a tener a Correa y Vrsjalko si seguimos adelante en la competición. Han dado el corazón por el equipo cuando hacía falta».

Recardando que mañana jueves españoles y alemanes buscarán un lugar entre los cuatro mejores de Europa en el estadio del Sporting de Lisboa, tras dejar en el camino a los pasados finalistas del torneo.