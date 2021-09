¡Sin preocupación! Van Dijk descarta grave lesión

El defensor neerlandés Virgil Van Dijk, del Liverpool FC, quien había encendido las alarmas del cuadro inglés tras su lesión en el partido entre Países Bajos y Holanda, finalmente descartó una grave lesión.

Durante ese cotejo, el zaguero sintió dolor en su tobillo derecho y de inmediato se convirtió en una preocupación para el Liverpool, que prácticamente no contó con él durante la temporada 2020/21 tras romperse los ligamentos.

Va Dijk se lanzó al suelo y señaló síntomas de dolor en su tobillo tras una entrada de Halil Dervisoglu.

«Estoy bien, por suerte ya me he recuperado», admitió el jugador tras la victoria de su equipo.

De esta manera, disminuyó notoriamente la preocupación en el director técnico Jurgen Klopp, quien contó con una importante cantidad de lesiones en su defensa durante la temporada pasada.

