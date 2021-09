Sin Santiago Muñoz el Newcastle presentó su equipo para la Premier League

Santiago Muñoz fue dejado a un lado en la lista de los jugadores del Newcastle presentados para la temporada 2021-2022 de la Premier League de Inglaterra.

El jugador mexicano estuvo envuelto en una fuerte discusión con Santos Laguna, para poder ser liberado y viajar Inglaterra para sumarse al equipo inglés que le dio la primera oportunidad internacional.

Sin embargo, en las redes sociales del equipo se publicó la lista de los considerados por el técnico Steve Bruce, para competir en la temporada. De los 25 nombres, no aparece el del mexicano Santiago Muñoz.

«En Newcastle United podemos confirmar hoy nuestro equipo de 25 hombres para la primera mitad de la temporada de la Premier League: Martin Dúbravka, Ciaran Clark, Paul Dummett, Fabian Schär, Jamaal Lascelles, Joelinton, Jonjo Shelvey, Callum Wilson, Allan Saint-Maximin, Matt Ritchie, Jamal Lewis, Callum Wilson, Isaac Hayden, Jeff Hendrick, Emil Krafth, Federico Fernández, Javier Manquillo, Ryan Fraser, Jacob Murphy, Miguel Almirón, Karl Darlow, Joe Willock, Mark Gillespie, Dwight Gayle y Sean Longstaff», señala la página del equipo.

#NUFC can today confirm our 25-man squad for the first half of the @premierleague season.

— Newcastle United FC (@NUFC) September 9, 2021