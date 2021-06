¡Sin temor a las amenazas! Benítez firma con el Everton

El entrenador Rafa Benítez, finalmente fue presentado como nuevo estratega del Everton FC para la temporada 2021/22 de la Premier League.

Benítez, quien viene de dirigir en el fútbol chino, sustituye en el cargo al italiano Carlo Ancelotti, quien regresó al banquillo del Real Madrid.

Con 61 años, el entrenador español oficializó su regreso a la Premier, tras haber dirigido al Newcastle United en el 2019; también, años anteriores, dirigió el recordado Liverpool FC que conquistó la UEFA Champions League en el 2005.

Por otro lado, el seleccionador no le generó ninguna incomodidad las amenazas que recibió, por parte de aficionados, quienes rechazaron el fichaje de Benítez.

🗣 | Our Majority Shareholder explains the decision and process behind appointing the Club’s new manager, Rafael Benitez.#EFC

— Everton (@Everton) June 30, 2021