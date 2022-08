¿Sobrevalorados? Otro brasileño se iría a la Premier a cambio de 60 millones

El Olympique de Lyon llegó a un acuerdo para vender a su jugador estrella, el brasileño Lucas Paquetá, al West Ham por 60 millones de dólares -incluyendo incentivos-, informó este viernes la web de L’Équipe.

El brasileño, que está punto de cumplir 25 años y es un asiduo de su selección, tiene contrato en Lyon hasta 2025. Según el diario deportivo, el medio firmará con los Hammers un contrato de cinco años, hasta 2027.

🚨 West Ham United have reached an agreement in principle with Lyon to sign Lucas Paqueta. 24yo Brazil international midfielder has agreed personal terms on a five-year contract. Clubs now need to finalise paperwork @TheAthleticUK #WHUFC #OlympiqueLyonnais https://t.co/87SRKpTIWW

— David Ornstein (@David_Ornstein) August 26, 2022