La asociación contra el racismo Kick It Out pidió sustituir los apretones de manos antes de los partidos por hincar la rodilla en la Premier League, en señal de respeto a la lucha antirracista.

«Sería una fantástica señal si cada club hincara la rodilla antes de los partidos. No se puede dar la mano antes del pitido inicial, así que a lo mejor se puede sustituir por esto», explicó el presidente de Kick It Out, Sanjay Bhandari, a PA.

La prohibición de los saludos prepartido es una de las recomendaciones impuestas por la Premier League para que la competición se reanude el próximo 17 de junio.

Varios clubes de la Premier, como el Liverpool y el Chelsea han mostrado su apoyo a esta lucha contra el racismo hincando la rodilla antes de los entrenamientos.