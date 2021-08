Solo faltarían detalles para hacer oficial la llegada de Messi al PSG

Parece que ya está todo listo para que Lionel Messi sea nuevo jugador del París Saint-Germain; solo ciertos detalles a discutir en persona son los que faltarían para hacer oficial su llegada.

La emisora RMC, al igual que otros medios franceses, apunta que solo falta que el argentino llegue a París este domingo para cerrar la negociación.

Breaking: Lionel Messi has agreed in principle to a 2-year deal with PSG and will travel to Paris today for a physical, sources tell ESPN.

The deal includes an option for a third year, and will be announced at the Eiffel Tower in the coming days, according to ESPN sources. pic.twitter.com/9qnI0VFje8

— SportsCenter (@SportsCenter) August 8, 2021