Solskjaer habló sobre la comparación Cristiano-Salah

El entrenador Ole Gunnar Solskjaer respondió este viernes a la pregunta sobre quién es mejor entre Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah, dejando claro que él siempre apoyará al delantero portugués.

La comparación entre el portugués y el egipcio surge a raíz de las opciones de Salah de ganar el Balón de Oro, que se han incrementado en las últimas jornadas por sus buenas actuaciones.

«I’ll always back Cristiano…but Salah is on fire»

Ole Gunnar Solskjaer weighs in on the Cristiano Ronaldo vs Mo Salah debate pic.twitter.com/II8jbYyIPr

