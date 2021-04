Solskjaer no ve con buenos ojos un posible fichaje de Aguero con el United

Luego de que la prensa inglesa comenzó a especular sobre la posibilidad de que Sergio «Kun» Aguero se marche al Manchester United, el entrenador de los Diablos Rojos, Ole Gunnar Solskjaer, se encargó de descartarlo por completo.

«No esperaría que ningún jugador que haya jugado en un club durante 10 años quiera ir a su rival de la ciudad. Eso no es para mí. Sé que somos profesionales pero cuando juegas para el United, no vas al City«, afirmó el técnico noruego en conferencia de prensa.

En Manchester continúa vivo el recuerdo que dejó el sorpresivo traspaso de Carlos Tevez, quien se fue del United al City en 2009 y, por eso, también le tiró una indirecta a Tevez: «Hemos tenido ejemplos de eso y realmente no estoy de acuerdo. No diré nombre pero ya saben a quién me refiero. Dije suficiente».

Agüero tiene contrato con los Ciudadanos hasta el 30 de junio y su futuro aún sigue siendo incierto, a pesar de que ya se lo vinculó con Chelsea, Juventus y Barcelona, entre otros.