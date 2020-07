Southampton aceptó oferta del Everton por Pierre-Emile Hojbjerg

Southampton aceptó una oferta de Everton de alrededor de £ 25 millones por Pierre-Emile Hojbjerg, pero Tottenham Hotspur todavía está en la carrera después de finalmente presentar una oferta propia.

La oferta de Tottenham actualmente no alcanza la valoración de Southampton y, aunque ahora están listos para vender Hojbjerg a Everton, José Mourinho aún no ha perdido la esperanza de reclutar al ex mediocampista del Bayern Munich.

A Hojbjerg le queda solo un año en su contrato y, por lo tanto, no podría quedarse sin nada el próximo año, lo que significa que también tendrá algo que decir sobre su futuro destino.

El jugador de 24 años fue despojado por el gerente Ralph Hasenhuttl de la capitanía de Southampton y reemplazado por James Ward-Prowse a principios de este verano después de decidir que no firmaría un nuevo acuerdo. Los Spurs surgieron como los primeros favoritos para firmar al danés, pero Everton hizo la primera oferta formal, de alrededor de £ 18 millones, que fue rechazada la semana pasada.