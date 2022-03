Stefano Pioli gana importante galardón de la Serie A

El entrenador del AC Milán, Stefano Pioli, obtuvo un nuevo galardón y elegido como el Estratega del Mes de marzo en la Serie A.

Pioli dirigió cuatro partidos durante ese mes, en la competición italiana, y no perdió ninguno. Con esa racha, el Milán es líder de la clasificación y a falta de ocho jornadas, para culminar la temporada 2021/22, dependen de sí mismos para quedarse con el título liguero de Italia.

En ese periodo de tiempo, los pupilos de Stefano también consiguieron un importante empate (0-0), ante el Inter de Milán, en la semifinal de la Copa Italia.

Este galardón será entregado el próximo lunes, 4 de abril, en el partido entre Milán y Bolonia, en el estadio Guiseppe Meazza.

A perfect month! 😎

Stefano Pioli is the March #SerieA💎 Coach of the Month! 🏆#WeAreCalcio@acmilan

— Lega Serie A (@SerieA_EN) March 28, 2022