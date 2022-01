Steven Gerrard habló sobre la posible llegada de Coutinho a su Aston Villa

Steven Gerrard, entrenador del Aston Villa, se mantiene al margen del presunto interés del club inglés por Philippe Coutinho, del Barcelona, aunque alabó la calidad del brasileño.

«No te apodan el mago por nada«, afirmó Gerrard, que fue compañero de Coutinho en el Liverpool antes de que él se marchara a la MLS estadounidense y el brasileño, al Barcelona.

A phone call from Steven Gerrard to Coutinho has been key to convince him to join Aston Villa.

