Suárez comentó qué hará en caso de anotarle al Barcelona

Luis Suárez criticó este viernes a los directivos del Barcelona y aseguró que no le «gritaría un gol» a su exequipo e caso de anotarle, pero afirmó que señalaría a los que considera responsables de su salida.

«Llevaba seis años en el Barcelona y nunca tuve un problema, lo contrario. Hace tres años que vengo diciendo que el Barcelona necesita un ‘9’ joven para ir adaptándose. Nunca trajeron a alguien que me pudiera competir, siempre estuve a la altura de lo que necesitaba el club» señaló el delantero del Atlético de Madrid al canal ESPN.

Luis Suárez habló en exclusiva con #90MinutosESPN y conversó sobre el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, las últimas clasificatorias que el delantero jugará con la Selección Uruguaya.https://t.co/NC0SRsvRp7 — ESPN Uruguay (@ESPNUruguay) October 10, 2020

«El respeto que me había ganado adentro de la cancha me lo merecía antes de enterarme por la prensa. Que venga un entrenador diciendo que no cuenta conmigo cuando ya la directiva dijo que iba a haber cambio de jugadores te genera dudas de si fue el entrenador o la directiva (…) en caso de anotar señalaría a alguna parte», agregó.

El Suárez también mencionó que «ni loco» hubiera fichado por el Real Madrid.