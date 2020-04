Una de las hinchadas más apasionadas es la de la Superliga Argentina, pero ante la medida que podría aplicar el gobierno de aquel pa ís, se sentirán asfixiados.

Y es que el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, comunicó en un programa Futbol Sin Manchas, que tienen pensado retomar la actividad del fútbol en agosto, pero lo harían con los estadios a puerta cerrada por lo menos hasta finales del año en curso, como medida sanitaria contra el COVID-19.

«El fútbol con público va a tardar un tiempo. No creo que se retome ni para junio ni para julio. Por ejemplo, la liga alemana anunció que hasta el 30 de agosto por lo menos no va a haber aficionados. No sé si hasta el año que viene, pero al menos hasta fin de año, bien entrado fin de año es más seguro».

Adicionalmente, el político manifestó que se tomarán medidas rigurosas de seguridad sanitaria para que al menos regresen los entrenamientos y los partidos, pero la actividad con público se ve lejana todavía.

«Es un riesgo innecesario, vamos a trabajar para que pueda volver el fútbol con un protocolo muy estricto, para que puedan volver las prácticas y los partidos, pero para hablar de público todavía falta mucho».

En la Superliga Argentina se analiza el inicio de la temporada 2020-21 y no el reinicio de la campaña 2019-20, pues lograron finalizar su campeonato con Boca Juniors como campeón, pero aun así quedó pendiente la Copa del torneo.