Superliga: otros cuatro de los clubes ingleses anunciaron su retiro

La Superliga Europea parece haberse cancelado sin siquiera empezar y con dos días de creada, pues este martes seis de los 12 fundadores anunciaron que se retiran del torneo.

Como ya se había informado, el Manchester City fue el primero en anunciar que se retiraría de la competición y minutos más tarde se le unieron los otros cinco clubes que componen el ‘Big Six’ de la Premier.

Mediante sus redes sociales, Manchester United, Arsenal, Liverpool y Tottenham comunicaron que ya iniciaron con todos los procesos legales para abandonar el certamen al que se unieron el domingo.

Liverpool Football Club can confirm that our involvement in proposed plans to form a European Super League has been discontinued.

— Liverpool FC (@LFC) April 20, 2021