Suspende por un año al portero del Ajax por dopaje

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA sancionó este viernes con 12 meses de suspensión al portero André Onana por dopaje, así lo informó el Ajax en un comunicado.

The disciplinary body of the European football association, UEFA, has imposed a suspension of 12 months on Andre Onana for a doping violation.

Al portero se le encontró en el cuerpo una sustancia prohibida durante un control hecho el pasado 30 de octubre. Según la versión dada por el futbolista y apoyada por el Ajax, Onana no se encontraba bien ese día y se tomó una pastilla de Lasimac porque anteriormente se la había recomendado su esposa.

El Ajax apelará la decisión a la Corte de Arbitraje del Deporte (CAS) y aseguró que el órgano disciplinario de la UEFA declaró que Onana «no tenía intención de hacer trampa«, pero que «sobre la base de las reglas antidopaje aplicables, un atleta tiene el deber en todo momento de asegurarse de que ninguna sustancia prohibida ingresa en su cuerpo».

‘We absolutely do not agree with it being so harsh.’@VdSar1970 about @AndreyOnana’s suspension of 12 months.

— AFC Ajax (@AFCAjax) February 5, 2021