Suspenden el Dinamarca-Finlandia tras el desplome de Eriksen

El partido entre Dinamarca y Finlandia, correspondiente a la primera jornada del grupo B de la Eurocopa, fue suspendido tras el desplome del futbolista Christian Eriksen.

Al minuto 43 del partido, Eriksen se desplomó al césped y perdió el conocimiento. De inmediato, los servicios médicos de Dinamarca auxiliaron al futbolista y fue retirado del partido en camilla.

Minutos después, la UEFA emitió un comunicado oficial donde oficializó la suspensión de este compromiso.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021