Suspenden el Tottenham-Fulham por casos de coronavirus

El Tottenham-Fulham, correspondiente a la decimosexta jornada de la Premier League y previsto este miércoles, fue aplazado por un aumento significativo de casos positivos por coronavirus en el Fulham, según confirmó en un comunicado la organización de la Liga inglesa.

We can confirm that our Premier League home fixture against Fulham, scheduled to take place this evening, has been postponed.#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 30, 2020