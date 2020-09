Tabárez: «El futbol-posesión es una moda que no me convence»

El entrenador de la selección de Uruguay, Oscar Washington Tabárez declaró que el futbol posesión es una moda que no le convence en absoluto.

La irrupción de Guardiola en el mundo del futbol como entrenador trajo un nuevo estilo de juego: un estilo en el que la posesión de la pelota es primordial, un estilo en donde son necesario muchos toques para poder crear opciones de gol.

Este estilo ha terminado por ser adaptado por una gran cantidad de equipos, aunque aún hay entrenadores que se resisten a adaptar este estilo, entre los que se encuentra el entrenador de la selección de Uruguay, Oscar Washington Tabárez.

«Ahora no hay equipo que no haga posesión de balón, algo que no me convence. ¿Porque voy a seguir una moda? ¿Porque obligar a los centrales a tener mucho tiempo el balón? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay verticalidad, hay demasiada elaboración», declaró en entrevista para el diario El Tiempo.

Desde el 2006, Tabárez se ha mantenido al frente de la selección uruguaya, y desde entonces, se ha visto una radical transformación, no solo en la producción de jugadores, sino también en la formación integral de los mismos, todo obra del entrenador.

«El futbol, por si solo, es un vehículo para llegar a cosas más importantes que el futbol, como ser mejores personas. Cuanto más tengamos de esas oportunidades y cuanto más ayudemos a los que la vida no se las dio, mejoraremos en todos los sentidos», sentenció.