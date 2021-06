El presidente de LaLiga, Javier Tebas, reconoció que el Barcelona está «excedido» respecto al límite salarial de plantilla que tiene admitido y para poder inscribir a Lionel Messi «tendrá que haber reducciones de salarios de jugadores».

En una presentación del Informe Económico-Financiero de LaLiga, la máxima autoridad del futbol español señaló que de los 746 millones de aumento de deuda neta de los equipos del fútbol profesional, aproximadamente la mitad corresponden al conjunto azulgrana, mientras que el segundo mayor importe solo detrás del Real Madrid (473 millones).

«No (se va a flexibilizar), lo que cuenta el buen camino es las operaciones que está haciendo el Barça. Nosotros no hacemos una norma para Messi. Los anteriores y los actuales gestores saben lo que hay. Decimos que va por buen camino por todos los esfuerzos que está haciendo el Barça para reducir su masa salarial. Esperamos que sigan por buen camino. No va a haber una norma especial. Ayer leía al presidente del Barça decir que esperaba que LaLiga sea razonable, la norma sí lo es, no vamos a hacer nada especial».