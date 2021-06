‘Tecatito’ en la órbita de la Fiorentina

La Fiorentina está renovándose tras varios años en un segundo plano, y con la llegada de Gennaro Gattuso, el equipo ‘Viola’ se interesó en Jesús ‘Tecatito’ Corona.

Según el periodista Fabrizio Romano, especializado en temas de fichajes en el mercado europeo, aseguró que la Fiorentina está interesado en reforzarse con el mexicano.

Fiorentina are intentioned to open talks with FC Porto to sign Sérgio Oliveira and/or Jesús Corona – depending by the fee. New manager Gennaro Gattuso appreciates both Porto players but price tag will be high. 🟣 #Fiorentina #FCPorto

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2021