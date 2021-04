Técnico del LA Galaxy asegura que escasez goleadora del Chicharito no es únicamente su culpa

Ya está casi todo listo para un nuevo inicio de temporada en la MLS, por lo que LA Galaxy espera contar con un Javier ‘Chicharito’ Hernández goleador, escenario que vaticina favorable el entrenador Greg Vanney.

«Su nivel físico está bien, ha trabajado mucho en ataque y defensa, nos ha ayudado a crear ocasiones como la del fin de semana, desafortunadamente le quedó atrás y terminó tirando al travesaño. Hay muchas cosas que están empezando a unir al equipo».

¡POSTE! Chicha la estrella en el travesaño #LAvsSKC pic.twitter.com/OcKgMUMQfs — LA Galaxy (@LAGalaxy_Es) April 3, 2021

El estratega, en rueda de prensa, apuntó que la falta de gol no es solo culpa del delantero mexicano, debido a que el no se ha mostrado certero al asistirlo. «Habrá un grupo de soporte importante a su alrededor para tener las oportunidades que necesita. Es un corredor muy inteligente y se ha puesto en grandes posiciones. A veces le hemos fallado con el último pase yendo atrás de la portería, se va muy lejos, es muy suave, no caer en el lugar correcto. Esas cosas toman tiempo para afinar», dijo.