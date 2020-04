«Tenía miedo de caminar y dormir», confesó Iker Casillas

El exportero del Real Madrid y la selección española, actualmente en el Porto y candidato presidencial para la Federación Española de Fútbol, Iker Casillas, aseguró que «tenía miedo de dormir o de hacer pequeños esfuerzos” tras sufrir un ataque al corazón en el 2019.

“Desde que tuve un ataque cardíaco, algunas cosas han cambiado, especialmente en mi cabeza. Empecé a dar más valor a cada momento. A veces los jugadores no lo hacemos, no valoramos lo que tenemos y no creemos que podamos hacer felices a muchas personas. Esto ha cambiado», comentó.

Para los medios oficiales del club lusitano, el ex portero del Real Madrid admitió que el primer mes fue el peor. «Después del ataque al corazón durante un mes tenía miedo de caminar y dormir, no podía hacer cualquier esfuerzo físico. Era imposible, me sentí triste. Ahora no, me siento bien. Pero me preocupo mucho. Creo que solo los médicos pueden decir lo que puedo o no puedo hacer«.