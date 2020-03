Marc André ter Stegen, portero del Barcelona, señaló que fuera de las canchas no prioriza el deporte que practica, sino que habla de otros temas, incluso señaló que no tiene ni idea del futbol.

«La gente se ríe cuando lo digo, pero no veo mucho fútbol, salvo cuando hay partidos buenos o cuando me interesa alguno en particular porque tengo alguna relación o algún amigo. A veces me preguntan por el nombre de un jugador y no tengo ni idea», dijo el meta en una entrevista realizada por skype.

Ter Stegen admite que las conversaciones con su mujer son más sobre arquitectura, profesión de su esposa, que de fútbol. «Me pasa mucho con mi mujer, que hablamos mucho de su profesión. Son cosas que la gente no ve pero que forman parte del día a día», agregó.