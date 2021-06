Tevez oficializó y anunció su salida de Boca Juniors

En las últimas semanas el clima en Boca Juniors ha sido insostenible y el mayor afectado parece haber sido Carlos Tevez, quien anunció su salida y parece que no regresará como jugador.

Para tristeza de todo el pueblo Xeneize (tal vez el mayor número de hinchas en Argentina) y del club propiamente, el ‘Apache’, de 37 años, comunicó su decisión en una rueda de prensa en su segunda casa, La Bombonera.

En el evento, el jugador estuvo acompañado por otras polémicas figuras de la institución Juan Román Riquelme, vicepresidente, Jorge Amor Ameal, presidente, y Miguel Ángel Russo, director técnico.

Desde Buenos Aires indicaban que la partida estaba decidida desde el mismo jueves 3 de junio y el delantero se la comunicó el mismo día a las tres personas ya mencionadas, pidiéndoles que lo acompañaran en su despedida.

«Pensé que nunca iba a llegar este momento, pero aquí estoy. Se me va a hacer difícil pero estoy para decir que no voy a seguir en el club. Les quiero decir a todos los hinchas que voy a seguir estando. Ya no como jugador, pero sí voy a ser el Carlitos de la gente. No tengo más para dar».

Tevez además explicó la razón que lo habría hecho abandonar al club a mitad de la Copa Libertadores: «Boca te lleva a dar lo máximo, mucho más que lo máximo. Mentalmente no estoy en condiciones para darlo, desde hace semanas no lo estoy. No tuve ni tiempo de hacer el duelo de mi padre porque ya estaba jugando de vuelta. Así es la exigencia de Boca. Este club te necesita al 120% y no estoy mentalmente para ello».

Pueblo xeneixe no tengo palabras para agradecer tanto cariño, no sé si lo merezca, pero lo q si se es q mi sangre no en roja, mi sangre siempre va hacer azul y amarilla !!! 💙💛💙

Hasta pronto pic.twitter.com/qXyK5SkfE0 — Carlitos Tevez (@__CarlitosTevez) June 4, 2021

Ahora la duda se posa sobre el futuro del jugador, que al ser interrogado sobre el retiro manifestó que «hoy» dice que sí, pero que en tres meses podría volver. Pero que lo único seguro es que en el Xeneize no volverá a jugar.

Ahora, como dicen los argentinos, nació la leyenda del ‘Apache’, que se va del club tras 278 cotejos en tres etapas y 94 goles. Además de cinco torneos nacionales de su país, una Copa Sudamericana, una Copa Intercontinental (Mundial de Clubes) y una Copa Libertadores.

Precisamente esta último es la que le deja una espina, pues en su última etapa intentó ganarla pero no lo consiguió, estando más cerca en 2018 llegando una final que perdió contra el máximo rival, River Plate.