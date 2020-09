Thiago desmiente haber fichado con el Liverpool

“No he dicho en ningún momento ni en ningún medio que me voy (del Bayern Múnich)”, fueron las duras palabras de Thiago Alcántara, quien ha sido vinculado con el Liverpool de la Premier League.

“Cada año la prensa me pone en un club diferente. Estoy al margen, mi futuro es el partido de mañana (domingo) y no hay más, no me importa esto ahora mismo, no me interesa”, dijo en la rueda de prensa previo al compromiso vs Ucrania, en el estadio Alfredo Di Stefano.

Por su parte, Alcántara aprovechó para hacer un balance de la temporada 2019/20, donde tuvo un gran protagonismo y conquistó el triplete con el conjunto bávaro.

“Ha sido una temporada maravillosa con el club, hemos conseguido todos los títulos posibles con un nivel de fútbol bastante alto. Siempre hay margen para mejorar de manera individual. Intento ir aprendiendo de todos, pero especialmente los mediocampistas para seguir evolucionando tenemos que fijarnos en Sergio Busquets jugando”, aseguró.

Con estas declaraciones, el hábil mediocampista desmintió el fichaje con el Liverpool; sin embargo, el mercado de fichajes aún está abierto y él podrá evaluar opciones para su futuro.