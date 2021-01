Thomas Tuchel suena fuerte para ser el próximo entrenador del Chelsea

El Chelsea concretó la destitución de Frank Lampard como su entrenador, por lo que ya le buscan reemplazo, siendo Thomas Tuchel el que más suena para llegar al banquilo de Londres.

Tal como señala Sky Sports, el exentrenador del PSG y del Borussia Dortmund es el primer nombre para la directiva Blue, por lo que se espera que más temprano que tarde se haga oficial el acuerdo.

Tuchel fue despedido del París Saint-Germain el pasado diciembre, contratando luego a Mauricio Pochettino, después de haber alzados dos Ligue 1, dos copas locales y dos Supercopas de Francia.

Extraoficialmente se maneja que el hecho de que Tuchel haya aceptado dirigir a partir de finales de mes, y no desde la temporada que viene, hizo que la destitución de Lampard se haya agilizado más rápido.

Chelsea hope to appoint Thomas Tuchel as the club’s new head coach before the game against Wolves on Wednesday

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 25, 2021