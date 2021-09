Tielemans quiere salir como sea del Leicester: «Estoy abierto a todo»

El belga Youri Tielemans, que en los últimos días del mercado de fichajes sonó para el Real Madrid, ha dejado en el aire su continuidad en el Leicester City.

Al centrocampista belga aún le restan dos años de contrato, pero no parece interesado en renovar su contrato con los ‘Foxes’, a quienes se unión en 2019 procedente del Mónaco.

«No hay nada nuevo», dijo Tielemans a Sky Sports al ser preguntado por una posible renovación. «Estoy abierto a todo. El mercado de fichajes acaba de cerrar, pero quiero mantener abiertas todas las opciones que pueda».

«Durante el tiempo que esté aquí lo voy a dar todo por el club, como he hecho hasta ahora. La situación de mi contrato es algo que pasa en el fútbol, es algo normal. Hay conversaciones, pero no voy a decir si voy a firmar o si no voy a firmar. Ya veremos», apuntó el futbolista de 24 años.