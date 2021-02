TikTok será patrocinador de la Eurocopa 2020

La plataforma digital TikTok, reconocida últimamente en todo el planeta, será uno de los patrocinadores globales de la Eurocopa 2020.

A través de un comunicado de la UEFA se pudo confirmar que esa aplicación será uno de los favorecedores del certamen europeo.

Tanto UEFA como TikTok trabajaran de manera conjunta para lanzar “una serie de funcionalidades”, donde se incluirá ‘efectos de realidad aumentada, hashtag challenges, videos en directo con sonido’, entre otras cosas más.

Asimismo, la UEFA Euro 2020 abrirá una cuenta oficial en dicha plataforma, justo antes de iniciar el certamen, para entretener a las millones de personas que seguirán ese certamen.

February 11, 2021