Tim Krul revela el secreto para atajar penales

Tras lo ocurrido en la FA Cup ante el Tottenham, quedó claro que Tim Krul es un excelso atajador de penales. No es la primera vez que destaca en una tanda desde el manchón penal, ya lo hizo durante los cuartos de final de Mundial de Brasil ante Costa Rica, su actuación fue vital para que Holanda avanzara a semifinales.

Ahora el guardameta ha vuelto a brillar con el modesto Norwich, que despachó a los ‘Spurs’ gracias a su actuación bajo los tres palos. Krul se da a la tarea de estudiar a cada rival y esto le ha dado réditos en gran parte de su carrera.

El arquero de 31 años tenía anotado, en su botella de agua, el posible lugar donde patearía cada cobrador del conjunto londinense. El resultado fue dos disparos detenidos, a Troy Parrott y Gedson Fernandes. Tras el partido se mostró orgulloso con el recipiente, en el que efectivamente estaba apuntado todo.

“Yo y mi preparador hemos hecho nuestro trabajo. Lo tenía todo anotado en mi botella”, dijo.

Recordemos la actuación de Krul:

Tim Krul can save the world from Corona Viruspic.twitter.com/jwvipYjw0X#TOTNOR

— Akwasi Phanta🐦 (@Atopa_Wura) March 4, 2020