Tío de Griezmann acusa a Messi del bajo rendimiento del francés

Las acusaciones en contra de Lionel Messi y su hegemonía dentro del Barcelona no frenan, siendo Antoine Griezamnn el involucrado nuevamente.

Tal y como criticó el tío del francés en un documental difundido en la televisión francesa M6, el astro argentino es quien domina todo dentro del club e impone suaves entrenamiento.

«Estaba convencido de que Antoine no iba a triunfar en seis meses en Barcelona, pero no me esperaba que durara un año. Además, con Messi por allí,… Yo sé lo que pasa dentro, no es fácil».