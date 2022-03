El entrenador brasileño Adenor Leonardo Bachi, mejor conocido como “Tite”, desmintió su posible llegada a la Premier League de Inglaterra, específicamente al Arsenal FC, tras culminar la Copa del Mundo de Catar 2022.

El pasado jueves, cuando Brasil goleó (4-0) a Chile en el estadio Maracaná, iniciaron fuertes rumores que el entrenador se convertiría en nuevo DT de los Gunners.

«Pido disculpas al Arsenal, pero esa información no partió de nosotros y no hay absolutamente nada. En un momento de ‘fake news’ (noticias falsas) tan grande, una información que no es verdadera me entristece y espero que eso sea corregido, porque retractarse engrandece», dijo el timonel.