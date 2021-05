¿Titular? Deschamps habló sobre el regreso de Benzema

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, restó importancia al regreso de Karim Benzema y constató que el delantero del Real Madrid tiene «su lugar de la misma manera que el resto de los jugadores».

En rueda de prensa, el seleccionador señaló que la vuelta del atacante madridista, a pesar de la expectación que ha generado, es «un no evento».

«No haré nada en particular, tengo que gestionar el conjunto del grupo (…) Entiendo que están deseosos por conocer los detalles (de la conversación con Benzema), pero no los tendrán por mi (…) Por Karim, no lo sé, él tiene la libertad (de hablar)»